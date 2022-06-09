عمليات تفتيش للعدو الاسرائيلي عند السياج التقني في ميس الجبل..ماذا في التفاصيل؟

اجتازت منذ قليل، قوة مشاة تابعة لقوات العدو مؤلفة من حوالى الـ 20 عنصرا ودبابة ميركافا، السياج التقني عند كروم الشراقي خراج بلدة ميس الجبل - قضاء مرجعيون، وهي تقوم حاليا بعمليات تفتيش ومسح من دون خرق الخط الازرق.

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