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لبنان

عمليات تفتيش للعدو الاسرائيلي عند السياج التقني في ميس الجبل..ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
09-06-2022 | 01:09
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اجتازت منذ قليل، قوة مشاة تابعة لقوات العدو مؤلفة من حوالى الـ 20 عنصرا ودبابة ميركافا، السياج التقني عند كروم الشراقي خراج بلدة ميس الجبل - قضاء مرجعيون، وهي تقوم حاليا بعمليات تفتيش ومسح من دون خرق الخط الازرق.
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