عبدالله: الدعم على الطحين وأدوية الأمراض السرطانية يجب أن يستمر

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "الدعم على الطحين المخصص لصناعة الرغيف، وأدوية الأمراض السرطانية والأمراض المستعصية، يجب أن يستمر، وعلى البنك المركزي والمصارف والمستوردين، وضع برنامج وآلية، تقرها الوزارات المعنية وتراقب تنفيذها، تخفيفا عن كاهل المواطن الفقير والمريض".

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