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لبنان

انتخابات المجلس تُستكمل غدا وهذه هي الترجيحات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-06-2022 | 02:25
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تعقد يوم غد جلسة في المجلس النيابي لاستكمال انتخاب اللجان، على أن يعقب الانتهاء من انتخاب أعضاء لجنتي الصحة والتربية، عملية انتخاب رؤساء اللجان ومقرريها، مع اشارة مصادر نيابية الى ان رئاسة لجان المال، الإدارة والعدل، الاعلام، والخارجية، الشباب والرياضة، محسومة للكتل النيابية نفسها التي كانت تقول إليها رئاسة هذه اللجان، في حين أن النقاش يدور حول اللجان التي كان يتراسها نواب من تيار المستقبل ( الدفاع الأشغال الصحة التربية) ومن المستقلين.

وسيرشح حزب الله النائب ابراهيم الموسوي لرئاسة لجنة الخارجية. اما كتلة التحرير والتنمية فمن المرجح أن ترشح النائب ناصر جابر للجنة الخارجية، في حين  أن النائبين سيمون ابي رميا وإبراهيم كنعان سيعودان الى رئاسة لجنتي الشباب  والرياضة  والموازنة

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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