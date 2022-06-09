أصحاب المولدات "احسّوا بالسخن" وهذا ما سيقدمون عليه

يسعى أصحاب المولدات في ساحل جبل لبنان وبيروت للوصول الى صيغة تقضي بحل مشكلة التقنين الليلي(بعد منتصف الليل) الذي كان سارياً طيلة الشتاء وحتى يومنا هذا ، وذلك للأسباب التالية : إقتراب موسم الصيف والحر وعدم قدرة المواطن على النوم من دون مكيف أو مروحة على الأقل ، ومن هنا بدأ أصحاب المولدات يشعرون بأن نظام الطاقة الشمسية والمحوّلات ، أو ما يُعرف بال Inverters ، يجتاح المنازل ، إذ يتم إستبدال إشتراك المولد الخاص بهذا النظام الأقل كلفة على المدى الطويل مما يكبّد أصحاب المولدات خسائر من قلة المشتركين ويفقدهم السيطرة على السوق .

ومن هذا المنطلق تداعى اصحاب المولدات الى عقد اجتماعات طارئة لوضع آلية تخولهم عدم التقنين بعد منتصف الليل لإرضاء المشتركين ولو إضطروا الى بيع الكيلواط ساعة بالكلفة بعد منتصف الليل .

وأشار مصدر معني منهم أن هذه الآلية سوف تُعرض بأسرع وقت على وزارة الطاقة والإقتصاد لأخذ الموافقة عليها بشكلٍ يرضي المشتركين ويبقي زمام المبادرة في يدهم.