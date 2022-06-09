Advertisement

لبنان

أصحاب المولدات "احسّوا بالسخن" وهذا ما سيقدمون عليه

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-06-2022 | 02:45
A-
A+
Doc-P-960483-637903611816463565.jpg
Doc-P-960483-637903611816463565.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يسعى أصحاب المولدات في ساحل جبل لبنان وبيروت للوصول الى صيغة تقضي بحل مشكلة التقنين الليلي(بعد منتصف الليل) الذي كان سارياً طيلة الشتاء وحتى يومنا هذا ، وذلك للأسباب التالية : إقتراب موسم الصيف والحر وعدم قدرة المواطن على النوم من دون مكيف أو مروحة على الأقل ، ومن هنا بدأ أصحاب المولدات يشعرون بأن نظام الطاقة الشمسية والمحوّلات ، أو ما يُعرف بال Inverters ، يجتاح المنازل ، إذ يتم إستبدال إشتراك المولد الخاص بهذا النظام الأقل كلفة على المدى الطويل مما يكبّد أصحاب المولدات  خسائر من قلة المشتركين ويفقدهم  السيطرة على السوق .

ومن هذا المنطلق تداعى اصحاب المولدات الى عقد اجتماعات طارئة لوضع آلية تخولهم عدم التقنين بعد منتصف الليل لإرضاء المشتركين ولو إضطروا الى بيع الكيلواط ساعة بالكلفة بعد منتصف الليل .

وأشار مصدر معني منهم أن هذه الآلية سوف تُعرض بأسرع وقت على وزارة الطاقة والإقتصاد لأخذ الموافقة عليها بشكلٍ يرضي المشتركين ويبقي زمام المبادرة في يدهم.

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-06-09
10:51 | 2022-06-09
10:20 | 2022-06-09
10:16 | 2022-06-09
09:50 | 2022-06-09
09:41 | 2022-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website