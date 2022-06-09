إحذروا.. كورونا لم ينتهِ بعد!

يلاحظ العديد من اللبنانيين ان التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة أصبحا شبه معدومين وكأن كورونا انتهت وما من داعٍ لهما، إضافة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها وعودة التجمعات والسهرات.

وزارة الصحة أصدرت أمس بيانا أكدت فيه ان "جائحة كورونا لم تنتهِ بعد وان هناك العديد من المتحورات الجديدة التي تسببت بارتفاع عدد الاصابات بكوفيد-19 في العديد من الدول لا سيما الأوروبية منها"، مطالبة بالتقيد بالإجراءات الوقائية من ناحية التباعد الاجتماعي وغسل اليدين ووضع الكمامة، لا سيما في المؤسسات العامة والتجمعات والمطاعم والأماكن المغلقة.

تعقيبا على ذلك، حذر مصدر طبي من "التراخي الحاصل في مسألة التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة لدى اللبنانيين"، مشيرا إلى "تقارير منظمة الصحة العالمية التي تحذر من موجات جديدة لفيروس كورونا يتوقع أن تكون أقوى من حيث نشر العدوى".

وشدد المصدر الطبي على ضرورة وعي اللبنانيين وعلى المسارعة في أخذ اللقاح في حال عدم أخذ أي جرعة منه حتى الآن، وعلى كل من تلقى جرعتين من اللقاح أخذ الجرعة الثالثة وذلك تفاديا لعودة ارتفاع الإصابات ومع إقفال معظم أقسام كورونا في المستشفيات.