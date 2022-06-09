إرسلان: رغم المصاعب توفّر قوى الأمن الإستقرار

غرد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر "تويتر": "كل المعطيات تشير إلى أننا أمام صيف واعد سياحياً، ممّا يساعد في تنشيط الإقتصاد الوطني بشكل عام/ ويؤمّن فرص عمل إضافية للشباب اللبناني. إنما كل ذلك يحتاج إلى الأمن والإستقرار، وهذا ما توفّره رغم كل المصاعب مؤسسة قوى الأمن الداخلي. أتقدم في عيدها بالتهنئة من قيادتها وضباطها وعناصرها".

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