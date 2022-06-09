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لبنان

بعد زعم قيام ممرضين بالاعتداء الجسدي على مريضة.. بيان توضيحي من مستشفى مظلوم الجديدة

Lebanon 24
09-06-2022 | 03:00
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أصدر مستشفى مظلوم الجديدة في طرابلس بياناً حول الاخبار المتداولة عن قيام ممرضين بالاعتداء الجسدي على مريضة في قسم العناية الفائقة.
 
وجاء فيه:
 
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مستشفى مظلوم الجديدة

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