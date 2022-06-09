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لبنان

ميقاتي بعيد قوى الأمن الـ 161: كلنا ثقة بأنها درع الحماية في زمن اشتداد الازمات

Lebanon 24
09-06-2022 | 02:42
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قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عبر "تويتر": "نحيي قوى الامن الداخلي في عيدها الـ161 وكلنا ثقة بأنها درع الحماية في زمن اشتداد الازمات. معا ننهض بالوطن فيستعيد عافيته، والعناية بكم حق وواجب لن نتردد عنه".

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