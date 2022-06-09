ميقاتي بعيد قوى الأمن الـ 161: كلنا ثقة بأنها درع الحماية في زمن اشتداد الازمات

قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عبر "تويتر": "نحيي قوى الامن الداخلي في عيدها الـ161 وكلنا ثقة بأنها درع الحماية في زمن اشتداد الازمات. معا ننهض بالوطن فيستعيد عافيته، والعناية بكم حق وواجب لن نتردد عنه".

نحيي #قوى_الأمن في عيدها ال161وكلنا ثقة بأنها درع الحماية في زمن اشتداد الازمات.

Advertisement معا ننهض بالوطن فيستعيد عافيته، والعناية بكم حق وواجب لن نتردد عنه.#قوى_الأمن — Najib Mikati (@Najib_Mikati) June 9, 2022