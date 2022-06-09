كتابٌ من بيرم يتعلّق بعمال المعاينة الميكانيكية..ماذا جاء فيه؟

أفاد مكتب وزير العمل مصطفى بيرم، بأنه وحماية لحقوق 450 عائلة لبنانية مرتبطة بعمال المعاينة الميكانيكية، فإن الوزير وجه كتابا إلى الإدارة العامة للمناقصات بضرورة حفظ أولويتهم ليكونوا عاملين في الشركة التي من المزمع أن ترسو عليها المناقصة الجديدة".

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