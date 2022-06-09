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لبنان

كتابٌ من بيرم يتعلّق بعمال المعاينة الميكانيكية..ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
09-06-2022 | 03:09
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 أفاد مكتب وزير العمل مصطفى بيرم، بأنه وحماية لحقوق 450 عائلة لبنانية مرتبطة بعمال المعاينة الميكانيكية، فإن الوزير وجه كتابا إلى الإدارة العامة للمناقصات بضرورة حفظ أولويتهم ليكونوا عاملين في الشركة التي من المزمع أن ترسو عليها المناقصة الجديدة".
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