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لبنان

فنج: لعدم التنازل عن أي شبر من الأراضي اللبنانية

Lebanon 24
09-06-2022 | 03:17
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أكد النائب رامي فنج في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان" "جهوزية نواب التغيير لانتخابات لجنة الصحة والتربية يوم غد"، وقال: "نحن لا نبحث عن تسويات سياسية بل عن الكفاءة في رئاسة اللجان".

وشدد على "أهمية عدم التنازل عن أي شبر من الأراضي اللبنانية"، موضحا ان "أبسط حقوق المواطن اللبناني ان يطالب بالحقوق السيادية وان تكون الحدود القانونية والشرعية واضحة ومسجّلة في الأمم المتحدة".
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