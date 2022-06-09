Advertisement

لبنان

مولوي بعيد قوى الأمن الـ 161: لن نكون يوماً الا بجانبكم

Lebanon 24
09-06-2022 | 03:28
A-
A+
Doc-P-960517-637903676042640625.jpg
Doc-P-960517-637903676042640625.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، عبر تويتر:

"١٦١ عاماً في خدمة لبنان،
١٦١ عاماً من الثقة،
١٦١ عاماً من الشراكة مع مجتمعكم لحمايته وضمان أمنه،
أمننا أمانتكم، فتمسكوا بمؤسستكم وبوطنكم لنبني سوياً وطناً اكثر امناً واماناً. لن نكون يوماً الا بجانبكم.
Advertisement
الخلود لشهدائكم 
قوى الأمن الداخلي، خدمة، ثقة، شراكة".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-06-09
10:51 | 2022-06-09
10:20 | 2022-06-09
10:16 | 2022-06-09
09:50 | 2022-06-09
09:41 | 2022-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website