مولوي بعيد قوى الأمن الـ 161: لن نكون يوماً الا بجانبكم

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قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، عبر تويتر:"١٦١ عاماً في خدمة لبنان،١٦١ عاماً من الثقة،١٦١ عاماً من الشراكة مع مجتمعكم لحمايته وضمان أمنه،أمننا أمانتكم، فتمسكوا بمؤسستكم وبوطنكم لنبني سوياً وطناً اكثر امناً واماناً. لن نكون يوماً الا بجانبكم.الخلود لشهدائكمقوى الأمن الداخلي، خدمة، ثقة، شراكة".