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لبنان

دياب هنأ قوى الامن: تتحملون عبئا كبيرا لحماية الدولة وهي لا تؤمن لكم حقوقكم

Lebanon 24
09-06-2022 | 03:36
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هنأ الرئيس حسان دياب، قوى الأمن الداخلي بعيدها الـ161 بالكلمة التالية:
"عيدكم يفترض أن يكون عيد الدولة بمفهومها الذي أنشئت قوى الأمن الداخلي على أساسه، فأنتم أحد أبرز رموز الدولة، وأنتم أحد أقوى أعمدة الدولة، لأنه من دون قوى الأمن الداخلي تصبح الدولة كلها بلا هوية ولا هيبة.
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مع ذلك، وبكل أسف، تتحملون اليوم عبئا كبيرا لحماية صورة الدولة، بينما لا تؤمن لكم الدولة الحد الأدنى من حماية حقوقكم في الاستقرار الاجتماعي والتغطية الصحية. قدركم أن تتحملوا الصعاب من أجل الرسالة التي تحملونها، لكن صحتكم يجب أن تكون أولوية لدى كل الدولة. حمى الله لبنان، وقدركم على حمايته
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