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لبنان

عبود بحث مع ممثلين عن السفارة الدانماركية في تفعيل سبل التعاون

Lebanon 24
09-06-2022 | 03:41
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن "محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود التقى في مكتبه في القصر البلدي ،كلا من مدير العلاقات السياسية في السفارة الدانماركية جاكوب سيلن، مدير الأنشطة في شركة سوليدير أديب النقيب، في حضور رئيس دائرة المحافظة سامر يعقوب.
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استهل اللقاء بجلسة تعارف كون هذه الزيارة هي الأولى للسيد سيلن له بعد تعيينه حديثاً في لبنان، وجرى البحث في كيفية تفعيل سبل التعاون بين محافظة بيروت و السفارة الدانماركية على الصعد كافة، بخاصة في مجال تطوير البنى التحتية في مدينة بيروت لتصبح صديقة للبيئة في العديد من المشاريع المقترحة ومنها على سبيل المثال لا الحصر ، الطاقة الشمسية، زيادة المساحات الخضراء وغيرها.
 وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل للبحث في بعض النقاط المعينة ضمن أجندة عمل مع المنظمات الدولية من أجل إيجاد الالية المناسبة لتنفيذ تلك المشاريع ".
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