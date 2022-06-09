جريح في حارة صيدا... هذا ما حصل معه

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريح نتيجة دهسه من قبل شاحنة قرب مؤسسة حسن فضل صالح في حارة صيدا.

واصيب باصابات بليغة وعملت سيارة اسعاف على نقله الى المستشفى.