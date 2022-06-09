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لبنان

جريح في حارة صيدا... هذا ما حصل معه

Lebanon 24
09-06-2022 | 03:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سقوط جريح نتيجة دهسه من قبل شاحنة قرب مؤسسة حسن فضل صالح في حارة صيدا.
 
 
واصيب باصابات بليغة وعملت سيارة اسعاف على نقله الى المستشفى.
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صيدا

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