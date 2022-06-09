Advertisement

لبنان

صوت انفجار وهلع بالقرب من كورنيش صيدا... ما السبب؟

Lebanon 24
09-06-2022 | 04:02
A-
A+
Doc-P-960524-637903695193860030.jpg
Doc-P-960524-637903695193860030.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سمع دوي صوت انفجار بالقرب من كورنيش صيدا، ما ادى الى حال من الهلع بين المواطنين والسكان.
 
وذكرت مندوبة "لبنان 24" أن سبب الصوت القوى هو انفجار اطار كميون.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
دوي انفجارات في عدد من القرى الحدودية الجنوبية... ما مصدرها؟ (فيديو)
lebanon 24
09/06/2022 18:10:19 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجار سيارة على طريق مصيف صلاح الدين وإلحاق أضرار مادية بالعديد من السيارات
lebanon 24
09/06/2022 18:10:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"أول مرصد عربي".. تصوير انفجار نجم من سماء الإمارات
lebanon 24
09/06/2022 18:10:19 Lebanon 24 Lebanon 24
انفجارٌ يضرب منزلاً في البقاع ويكشف عن مفاجأة.. ما القصة؟
lebanon 24
09/06/2022 18:10:19 Lebanon 24 Lebanon 24

كورنيش صيدا

انفجار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-06-09
11:02 | 2022-06-09
10:51 | 2022-06-09
10:20 | 2022-06-09
10:16 | 2022-06-09
09:50 | 2022-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website