Advertisement

لبنان

الراعي يلتقي سفير الكويت في بكركي

Lebanon 24
09-06-2022 | 04:03
A-
A+
Doc-P-960525-637903696398980054.jpg
Doc-P-960525-637903696398980054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذه الاثناء في بكركي سفير الكويت عبد العال القناعي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الراعي: نصلي على نية تشكيل حكومة جديدة
lebanon 24
09/06/2022 18:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: نرجو ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في غضون الشهرين السابقين لانتهاء ولاية الرئيس الحالي بموجب الدستور
lebanon 24
09/06/2022 18:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في افتتاح الرياضة الروحية: نصلي على نية تشكيل حكومة جديدة في أسرع ما يمكن لتتمكن من القيام بواجباتها كسلطة اجرائية
lebanon 24
09/06/2022 18:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: حفظ حقوق لبنان في ثروته النفطية واجب سيادي
lebanon 24
09/06/2022 18:10:26 Lebanon 24 Lebanon 24

القناعي

الراعي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-06-09
11:02 | 2022-06-09
10:51 | 2022-06-09
10:20 | 2022-06-09
10:16 | 2022-06-09
09:50 | 2022-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website