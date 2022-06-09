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لبنان

انخفاض بدرجات الحرارة.. اليكم طقس الايام المقبلة

Lebanon 24
09-06-2022 | 04:17
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا صافيا اجمالا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية، ودون تعديل في المناطق الساحلية. وجاء في النشرة الاتي:
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- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية خصوصا على الساحل حتى يوم السبت، حيث سنتأثر بكتل هوائية حارة لتعود وتنحسر اعتبارا من صباح يوم الاحد بسبب اقتراب المنخفض الجوي المتمركز غرب تركيا، والذي سيؤدي الى تقلبات جوية وانخفاض في درجات الحرارة ساحلا مع بعض الامطار الخفيفة بخاصة شمال البلاد.
معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و 30 درجة.
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة والتي تكون دون معدلاتها الموسمية، مصحوبة بنسبة رطوبة مرتفعة بدءا من مستويات منخفضة، تؤدي الى تشكل ضباب محلي على المرتفعات في الفترتين الصباحية والمسائية.
 
الجمعة: صاف اجمالا مع انخفاض محدود في درجات الحرارة في المناطق الداخلية و الجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية.
 
السبت: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الساحلية حيث تتخطى معدلاتها لهذا الشهر.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم مع رياح ناشطة وانخفاض في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها وتكون الاجواء مهيأة لامطار محلية.
 
- الحرارة على الساحل من 21 الى 29 درجة، فوق الجبال من 16 الى 23 درجة، في الداخل من 16 الى 33 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 10و 30 كلم/س.
- الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 90 %.
- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء:  24 درجة.
- الضغط الجوي:758 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس:  05:26
- ساعة غروب الشمس:  19:48
 
 
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