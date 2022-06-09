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لبنان

بري تلقى برقية تهنئة من رئيس مجلس الامة الكويتي

Lebanon 24
09-06-2022 | 04:22
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 تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري برقية  تهنئة من رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم ،لمناسبة إنتخابه رئيساً للمجلس النيابي لولاية جديدة، جاء فيها : "يسعدني ان أعرب لكم ولأعضاء مجلسكم الموقر بإسمي ونيابة عن اخواني اعضاء مجلس الأمة في دولة الكويت عن صادق آيات التهاني وأحر مشاعر المباركات بمناسبة نيلكم ثقة اخوانكم أعضاء المجلس بإنتخابكم رئيساً للمجلس النيابي، منتهزين هذه المناسبة لنؤكد لكم السعي الدائم لتقوية العلاقات الوطيدة الأخوية الراسخة بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة وبذل كل ما في سبيله تعزيز اواصر المحبة  والاخاء بين الشعبين الشقيقين".
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