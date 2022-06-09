تغريدة نارية لـ"جميل السيد": خيانة تفاوضية!

غرّد النائب جميل السيد عبر حسابه على تويتر كاتباً: "ترسيم بحري بين الخط ٢٣ والخط ٢٩: خلينا نحكي جَدّ، لمّا دولتنا العليّة قالت علناً أنّ الخط ٢٩ هو خط تفاوضي، فكأنها تقول سلفاً للعدو أنها ستتنازل عن هذا الخط، وبالتالي تكون قد خسرت التفاوض سلفاً، وهذه تُسَمّى حماقة أو بالأحرى خيانة تفاوضية! سمعتوا شي إسرائيلي حكي عن خطّو التفاوضي؟!

Advertisement