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لبنان

بري اتصل باللواء عثمان مهنئا بالعيد ال61 لقوى الامن الداخلي

Lebanon 24
09-06-2022 | 04:45
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أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري إتصالاً هاتفياً بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان هنأه فيه بالعيد الواحد والستين لقوى الأمن الداخلي ،مثنياً على "جهودها وتضحياتها في حفظ الأمن والإستقرار ".
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