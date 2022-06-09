الجيش: توقيف سوري في منطقة معربون - بعلبك يعمل لمصلحة "ابو سلة"

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 7/ 6/ 2022، أوقفت وحدة من الجيش في منطقة معربون – بعلبك السوري (ا.ب)، لمحاولته العبور باتجاه الأراضي السورية بطريقة غير شرعية ولإقدامه على الإتجار بالمخدرات لمصلحة المطلوب (ع.ز) الملقب بأبو سلة، والمتورط في إطلاق النار على العسكريين بتاريخ 3/6/2022.سلّم الموقوف وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".