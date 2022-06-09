هذا ما سجلته حركة المسافرين خلال 5 اشهر

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حققت حركة المسافرين من لبنان وإليه عبر مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر أيار الفائت، إذ بلغ مجموع الركاب 483 ألفاً و706 ركاب بزيادة فاقت 69 بالمئة عن شهر أيار 2021، ليرتفع بذلك المجموع العام للمسافرين عبر المطار منذ مطلع العام 2022 وحتى نهاية الشهر الخامس منه الى مليون و988 ألفاً و10 ركاب مقابل مليون و50 ألفاً و282 راكباً في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021، اي بزيادة نسبتها 89 بالمئة.وتوزعت حركة المطار خلال شهر أيار 2022 على الشكل التالي:المسافرون:ارتفع عدد الوافدين الى لبنان خلال شهر أيار الفائت بنسبة 52,73 بالمئة عما كان عليه في أيار 2021، وسجل 234 ألفاً و286 راكباً. كذلك ارتفع عدد ركاب المغادرة بنسبة 88,42 بالمئة وبلغ 248 ألفاً و576 راكباً، في حين تراجع عدد ركاب الترانزيت بنسبة 11,43 بالمئة وبلغ 844 راكباً ليصبح مجموع الركاب عبر المطار خلال شهر أيار الفائت 483 ألفاً و706 ركاب (مقابل 286 ألفاً و273 راكباً في أيار 2021 ) اي بزيادة بلغت 68,96 بالمئة.ومع انتهاء الشهر الخامس من العام الحالي، ارتفع المجموع العام للمسافرين عبر المطار منذ مطلع العام 2022 وحتى نهاية شهر أيار مليون و988 ألفاً و10ركاب بزيادة نسبتها 89,28 بالمئة مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من العام الفائت 2021.حركة الطائرات:بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر أيار الفائت 4096 رحلة ( بزيادة 46 بالمئة عن أيار 2021)، منها 2052 رحلة وصول الى لبنان (بزيادة 46,67 بالمئة) و2044 رحلة مغادرة من لبنان (بزيادة 45,37 بالمئة).اما مجموع الرحلات الجوية من لبنان وإليه منذ مطلع العام 2022 وحتى نهاية شهر أيار فقد بلغت 17953 رحلة، مقابل 11707 رحلات في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021 اي بارتفاع 53,35 بالمئة.هذا ومن المتوقع ان تشهد حركة المسافرين عبر المطار ارتفاعاً اضافياً خلال الفترة المقبلة مع بدء فصل الصيف وحلول عيد الأضحى المبارك، مع الإشارة الى ان الأسبوع الأول من حزيران الجاري سجل 111 ألفاً و 593 راكباً مقابل 76742 راكباً في الأسبوع الأول من حزيران 2021 اي بزيادة نسبتها 45,41 بالمئة.