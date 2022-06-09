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لبنان

الحريري يُعايد قوى الامن الداخلي: حماكم الله لتبقوا حماة لبنان

Lebanon 24
09-06-2022 | 05:28
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كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر":
 
"كنتم على مدى ١٦١ عاماً في خدمة وطنكم، وكنتم العين الساهرة على أمن المواطن وما زلتم رغم صعوبة وقساوة الاوضاع الاقتصادية والمالية.
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كل عيد وانتم الى الامام ضباطاً ورتباء وافراداً في قوى الأمن الداخلي.
حماكم الله لتبقوا حماة لبنان".
 
 
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