الحريري يُعايد قوى الامن الداخلي: حماكم الله لتبقوا حماة لبنان

كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على "تويتر":

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"كنتم على مدى ١٦١ عاماً في خدمة وطنكم، وكنتم العين الساهرة على أمن المواطن وما زلتم رغم صعوبة وقساوة الاوضاع الاقتصادية والمالية.كل عيد وانتم الى الامام ضباطاً ورتباء وافراداً في قوى الأمن الداخلي.حماكم الله لتبقوا حماة لبنان".