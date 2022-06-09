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لبنان

أدوية يصل سعرها الى 10 ملايين ليرة.. هذا ما يحصل في بعض الصيدليات

Lebanon 24
09-06-2022 | 05:32
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 تعاني الصيدليات في مدينة النبطية ومنطقتها من فقدان الادوية لمرضى السرطان حيث راجت في السوق السوداء من تجار يشترونها من تركيا وايران وسوريا بأسعار مضاعفة عشر مرات عما كانت عليه في  الصيدليات، ولا فعالية لها كالادوية في لبنان ما يضطر المريض للموت ببطء، فالدواء لهؤلاء المرضى الذي يباع في الصيدليات بمليون بيع في السوق السوداء بـ 10 ملايين ليرة لبنانية.
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 كما تعاني الصيدليات أيضا من الشح في ادوية مرضى القلب لان الشركات المستوردة للأدوية لا تسلم الا علبة واحدة لكل صيدلية في المنطقة  كأدوية السكري والضغط  التي ارتفعت اسعارها  بنسبة 30 في المئة عما كانت عليه الأسبوع الماضي ووصل سعر دواء السكري " جانومت " الى 1350  ليرة والضغط الى 300 الف، فيما تبين ان الصيدليات التي تشكو ما من مجيب لشكواها وهي الأخرى تسعر كل دواء على سعر 30 الفا للدولار الواحد  لان معظم ادويتها تباع بالدولار.
 
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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