تغريدة لباسيل عن حقل "كاريش" واستخراج الغاز... هذا ما قاله

لا يكفي وقوف الباخرة جنوب الخط ٢٩ طالما هي فوق كاريش. ولا يكفي ان تقول اسرائيل انها ستستخرج الغاز من الجهة غير المتنازع عليها طالما الحقل واحد.
الآن فرصة الحل قبل أن يودع لبنان الخط ٢٩ رسميا فيتحول من تفاوضي الى قانوني.والآن الوقت لفرض معادلة لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا GB
— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) June 9, 2022
لا يكفي وقوف الباخرة جنوب الخط ٢٩ طالما هي فوق كاريش. ولا يكفي ان تقول اسرائيل انها ستستخرج الغاز من الجهة غير المتنازع عليها طالما الحقل واحد.
الآن فرصة الحل قبل أن يودع لبنان الخط ٢٩ رسميا فيتحول من تفاوضي الى قانوني.والآن الوقت لفرض معادلة لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا GB