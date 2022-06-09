تغريدة لباسيل عن حقل "كاريش" واستخراج الغاز... هذا ما قاله

كتب رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر":

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"لا يكفي وقوف الباخرة جنوب الخط ٢٩ طالما هي فوق كاريش. ولا يكفي ان تقول اسرائيل انها ستستخرج الغاز من الجهة غير المتنازع عليها طالما الحقل واحد.الآن فرصة الحل قبل أن يودع لبنان الخط ٢٩ رسميا فيتحول من تفاوضي الى قانوني. والآن الوقت لفرض معادلة لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا".