Advertisement

لبنان

تغريدة لباسيل عن حقل "كاريش" واستخراج الغاز... هذا ما قاله

Lebanon 24
09-06-2022 | 05:42
A-
A+
Doc-P-960565-637903755785027051.jpg
Doc-P-960565-637903755785027051.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر":
 
"لا يكفي وقوف الباخرة جنوب الخط ٢٩ طالما هي فوق كاريش. ولا يكفي ان تقول اسرائيل انها ستستخرج الغاز من الجهة غير المتنازع عليها طالما الحقل واحد.
Advertisement
الآن فرصة الحل قبل أن يودع لبنان الخط ٢٩ رسميا فيتحول من تفاوضي الى قانوني. والآن الوقت لفرض معادلة لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا".
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-06-09
11:02 | 2022-06-09
10:51 | 2022-06-09
10:20 | 2022-06-09
10:16 | 2022-06-09
09:50 | 2022-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website