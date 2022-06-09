حريق ضخم في صور (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع حريق ضخم يمتد من "شركة المعمل الحراري للكهرباء" في "معركة طيردبا" شمال شرق مدينة صور وصولآ إلى "المشروع الاخضر" في محلة المعشوق.

وتعمل فرق الإطفاء في الدفاع المدني التابعة لمركز صورعلى اخماده.