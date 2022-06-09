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لبنان

جلسة نيابية غدا لاستكمال انتخاب اللجان ورؤسائها ومقرريها

Lebanon 24
09-06-2022 | 07:07
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 دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة نيابية، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة في مبنى المجلس، لإستكمال إنتخاب لجنتي الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، بالاضافة الى انتخاب رؤساء ومقرري اللجان النيابية.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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