جلسة نيابية غدا لاستكمال انتخاب اللجان ورؤسائها ومقرريها

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة نيابية، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الجمعة في مبنى المجلس، لإستكمال إنتخاب لجنتي الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية ولجنة التربية والتعليم العالي والثقافة، بالاضافة الى انتخاب رؤساء ومقرري اللجان النيابية.

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