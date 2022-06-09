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لبنان

ميقاتي بعد لقائه نظيره الأردني: نحرص على تعزيز علاقات لبنان مع الاردن

Lebanon 24
09-06-2022 | 07:00
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إستقبل  رئيس الوزراء الاردني  الدكتور بشر الخصاونة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في مقر رئاسة الحكومة في عمّان.
ووفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة الاردنية" فقد اكد الرئيسان " الحرص على العلاقات المتميزة بين البلدين وعلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين".
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وأكد الخصاونة"دعم الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للبنان الشقيق لمواجهة التحديات وتعزيز استقراره". إما الرئيس ميقاتي فقد عبّر "عن شكره واعتزازه بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للبنان في مختلف المحافل"، مؤكدا الحرص" على تعزيز  استقراره". إما الرئيس ميقاتي فقد عبّر "عن شكره واعتزازه بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة للبنان في مختلف المحافل"، مؤكدا الحرص" على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن في  المجالات كافة".
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