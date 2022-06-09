وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور جامعة الحكمة ويبحث في تعزيز التعاون

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إستقبلت رئيسة جامعة الحكمة ULS البروفسور لارا كرم البستاني في مكتبها في مبنى رئاسة الجامعة – فرن الشباك وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يزور لبنان برئاسة رئيسة قسم التعاون التقني لمنطقة غرب آسيا والمحيط الهادئ في الوكالة السيدة مارينا ميشار وعضوية مسؤولة برامج التعاون التقني بين الوكالة ولبنان السيدة لين يانغ يرافقهما مدير الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية الدكتور بلال نصولي.وعقد اجتماع حضرته عميدة كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة الدكتورة ديالا الخوري وشاركت فيه المسؤولة عن التدريب والموارد البشرية في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية الدكتورة رولا بو خزام وعدد من الخبراء، تم خلاله البحث في تفاصيل التعاون التقني مع لبنان خلال الدورات البرامجية القادمة للوكالة وسبل تعزيز القدرات العلمية والتقنية لكلية الصحة العامة في جامعة الحكمة من خلال بعض جزئيات البرنامج المذكور، وذلك في ضوء برنامج التعاون الذي تنفذه جامعة الحكمة – ULS مع المجلس الوطني للبحوث العلمية - الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتطوير أطر التعليم والتدريب والبحوث العلمية في مجال السلامة الإشعاعية والإستخدامات السلمية للطاقة الذرية.وكان ممثلون عن جامعة الحكمة – ULS قد شاركوا في اجتماع في مقر الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية تناول إطار التعاون التقني مع وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية شارك فيه ممثلون عن عدد من الوزارات والجامعات والمؤسسات الرسمية المعنية بالتعاون التقني مع الوكالة حيث تمت مناقشة كيفية تحضير المشاريع المرتبطة بهذا التعاون وتنفيذها.