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لبنان

المزاد العلني لبيع ارقام لوحات الآليات المميزة في 30 حزيران و7 تموز

Lebanon 24
09-06-2022 | 07:17
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 أعلن رئيس لجنة اجراء المزادات العلنية لبيع ارقام لوحات الآليات المميزة في وزارة الداخلية العقيد مروان الرافعي، انه تم تأجيل المزاد العلني الذي كان مزمعا اجراؤه بتاريخ 10/5/2022 الى تاريخ 30/6/2022، بسبب الاقفال القسري لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات.
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وحدد جلسة البيع للارقام ضمن الفئات (4,1، 5,1 - 6,1 ) عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الخميس في 30 الحالي في القاعة العامة في مبنى بلدية الجديدة البوشرية السد.
 
كما أعلن العقيد الرافعي عن طرح أرقام مميزة مصنفة ضمن الفئات (3,1 - 4,1 - 5,1 - 6,1 ) للبيع في المزاد العلني في جلسة تعقد عند الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس في 7 تموز المقبل، في قاعة بلدية بسابا - قضاء الشوف.
المصدر: الوكالة الوطنية
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