Advertisement

لبنان

الرئيس عون: الاستشارات النيابية في الأيام المقبلة... وهذا ما سنطلبه من هوكشتاين

Lebanon 24
09-06-2022 | 07:11
A-
A+
Doc-P-960599-637903808903394689.jpg
Doc-P-960599-637903808903394689.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس الجمهوريّة ميشال عون، أنّ "الاستشارات النيابية في الأيام المقبلة". وقال إنّ "على الحكومة الجديدة معالجة الأوضاع الاقتصادية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي".
 
 
كذلك، استقبل عون سفراء دول الشمال (الدانمارك، النروج، فنلندا والسويد)، وقال: "ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية، ومعالجة الملف تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان وعلى حقوقه في مياهه وأرضه".
Advertisement
 
وأضاف عون: "سنطلب من هوكشتاين استئناف مساعيه لاعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة خصوصا ان لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات ان يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية، وان يحافظ على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية".
 
أما سفراء دول الشمال، فأكدوا بعد لقائهم الرئيس عون على "دعم بلدانهم للبنان في مختلف المجالات والاستمرار في تقديم المساعدات في المجالات التي يحتاجها".
 
 
في سياق آخر، هنأ عون قوى الأمن الداخلي بمرور 161 عاماً على تأسيسها، ودعا أفرادها إلى أن يظلوا قدوة في الانضباط والحياد والعطاء الوطني.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-06-09
11:02 | 2022-06-09
10:51 | 2022-06-09
10:20 | 2022-06-09
10:16 | 2022-06-09
09:50 | 2022-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website