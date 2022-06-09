بعد الدولار... سوق موازية للدواء

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يشهد عدد من الصيدليات في بعض المناطق نفادا لبعض الأدوية لاسيما أدوية السكري والضغط وغيرها من أدوية الأمراض المزمنة.وفي هذا الإطار يعمد بعض تجار الأسواق الموازية إلى إستغلال الوضع القائم ويقومون بتأمين الدواء للمريض بسعر مضاعف ١٠ مرات عن سعره الرسمي.وهذا الأمر يضعه المعنيون برسم وزارة الصحة والنقابات المعنية.