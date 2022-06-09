هجوم "مستقبلي" على النائب وضاح الصادق.. " أول دخوله كذب على طوله"

وضاح الصادق .. لا "واضح" ولا "صادق" .. من أول دخوله "كذب" على طوله مثل ما معود!
إلك ولغيرك .. "المستقبل" أخذ قراره من أشهر وما عندو نواب بالمجلس .. ولو شارك بالانتخابات ما كنت حضرتك بتشوفها!
ما ترشق الناس بحجارة يلي بيتك من زجاج!
— Abdel Salam Moussa (@abdel_s_moussa) June 9, 2022
وضاح الصادق .. لا "واضح" ولا "صادق" .. من أول دخوله "كذب" على طوله مثل ما معود!
إلك ولغيرك .. "المستقبل" أخذ قراره من أشهر وما عندو نواب بالمجلس .. ولو شارك بالانتخابات ما كنت حضرتك بتشوفها!
ما ترشق الناس بحجارة يلي بيتك من زجاج!