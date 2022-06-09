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لبنان

هجوم "مستقبلي" على النائب وضاح الصادق.. " أول دخوله كذب على طوله"

Lebanon 24
09-06-2022 | 07:48
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هاجم المنسق الاعلامي في تيار "المستقبل" عبد السلام موسى، النائب وضاح الصادق، من خلال تغريدة كتبها عبر حسابه على "تويتر"، وقال: "وضاح الصادق .. لا "واضح" ولا "صادق" .. من أول دخوله "كذب" على طوله مثل ما معود!
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إلك ولغيرك .. "المستقبل" أخذ قراره من أشهر وما عندو نواب بالمجلس .. ولو شارك بالانتخابات ما كنت حضرتك بتشوفها!
ما ترشق الناس بحجارة يلي بيتك من زجاج!".
 
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