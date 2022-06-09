هجوم "مستقبلي" على النائب وضاح الصادق.. " أول دخوله كذب على طوله"

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هاجم المنسق الاعلامي في تيار "المستقبل" عبد السلام موسى، النائب وضاح الصادق، من خلال تغريدة كتبها عبر حسابه على "تويتر"، وقال: "وضاح الصادق .. لا "واضح" ولا "صادق" .. من أول دخوله "كذب" على طوله مثل ما معود!إلك ولغيرك .. "المستقبل" أخذ قراره من أشهر وما عندو نواب بالمجلس .. ولو شارك بالانتخابات ما كنت حضرتك بتشوفها!ما ترشق الناس بحجارة يلي بيتك من زجاج!".