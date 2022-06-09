26
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
33
o
بشري
27
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مولوي واللواء عثمان وضعا إكليلَين من الزّهر أمام النصب التذكاري لشهداء قوى الأمن
Lebanon 24
09-06-2022
|
08:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
بمناسبة عيد قوى الأمن الدّاخلي الـ /161/، وضع كلٌّ من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسّام مولوي والمدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء عماد عثمان إكليلَين من الزهر أمام النصب التذكاري لشهداء قوى الأمن في باحة مبنى المقر العام للمديرية العامة في الأشرفية، بمشاركة قادة الوحدات.
Advertisement
جرت مراسم تكريم الشهداء على وقع معزوفة لحن الموتى ولازمة النشيد الوطني اللبناني، عزفتهما "موسيقى قوى الأمن الدّاخلي"، بعد أنّ أدّت مجموعة من سرية المقر العام مراسم التشريفات للوزير.
ثم انتقل الجميع الى قاعة الشرف، حيث اجتمع الوزير مولوي، بحضور اللواء عثمان، بقادة الوحدات، وجرى التباحث بشؤون المؤسّسة وأحوالها في ظل الأوضاع الراهنة، وهنّأهم بالعيد، مشيداً بدور مؤسّسة قوى الأمن الداخلي على الصعيد الوطني، ومثمّناً إنجازاتها الكبيرة في الحفاظ على أمن المجتمع والمواطنين، وبثّ روح الطمأنينة لدى المواطنين، على الرغم من كلّ الصعاب والعقبات التي تواجه عناصرها الأبطال.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أصحاب المولدات "احسّوا بالسخن" وهذا ما سيقدمون عليه
Lebanon 24
أصحاب المولدات "احسّوا بالسخن" وهذا ما سيقدمون عليه
02:45 | 2022-06-09
09/06/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فستان هيفا وهبي الزهري يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
Lebanon 24
فستان هيفا وهبي الزهري يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (صور)
13:19 | 2022-06-08
08/06/2022 01:19:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لاميتا فرنجية تخطف القلوب بالمايوه الأسود مع الحصان عن الشاطئ (صور)
Lebanon 24
لاميتا فرنجية تخطف القلوب بالمايوه الأسود مع الحصان عن الشاطئ (صور)
12:42 | 2022-06-08
08/06/2022 12:42:04
Lebanon 24
Lebanon 24
آنجي خوري تبدو كـ"الباربي" بإطلالتها الأخيرة بالشعر الأشقر القصير (صور)
Lebanon 24
آنجي خوري تبدو كـ"الباربي" بإطلالتها الأخيرة بالشعر الأشقر القصير (صور)
13:04 | 2022-06-08
08/06/2022 01:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
14:00 | 2022-06-08
08/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:00 | 2022-06-09
ميقاتي بعد لقائه نظيره الأردني: نحرص على تعزيز علاقات لبنان مع الاردن
11:10 | 2022-06-09
الحاج حسن شكر للقيادة الفرنسية دعمها المستمر للبنان
11:02 | 2022-06-09
عثمان استقبل وفدًا من "مؤسسة اللواء الشهيد وسام الحسن"
10:51 | 2022-06-09
الاتحاد العمالي: لضرورة الإسراع في دعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع
10:20 | 2022-06-09
نقابة عمال المخابز في بيروت: على المعنيين اتخاذ قرارات سريعة لتأمين القمح
10:16 | 2022-06-09
أبي المنى استقبل أمين السر في التقدمي وزوارا
فيديو
"فولكس فاغن" تستعدّ للكشف عن سيارة "Amarok" الجديدة... إليكم ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
"فولكس فاغن" تستعدّ للكشف عن سيارة "Amarok" الجديدة... إليكم ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-09
09/06/2022 18:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
Lebanon 24
جورج خباز يكشف عن مرضه وحياته العاطفية.. وهذا أكثر ما يستفزه (فيديو)
05:00 | 2022-06-05
09/06/2022 18:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
Lebanon 24
زلة لسان إليسا: "بطاطا أم بطالة"؟! (فيديو)
08:00 | 2022-06-01
09/06/2022 18:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact