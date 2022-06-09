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لبنان

مولوي واللواء عثمان وضعا إكليلَين من الزّهر أمام النصب التذكاري لشهداء قوى الأمن

Lebanon 24
09-06-2022 | 08:05
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بمناسبة عيد قوى الأمن الدّاخلي الـ /161/، وضع كلٌّ من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسّام مولوي والمدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء عماد عثمان إكليلَين من الزهر أمام النصب التذكاري لشهداء قوى الأمن في باحة مبنى المقر العام للمديرية العامة في الأشرفية، بمشاركة قادة الوحدات.
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جرت مراسم تكريم الشهداء على وقع معزوفة لحن الموتى ولازمة النشيد الوطني اللبناني، عزفتهما "موسيقى قوى الأمن الدّاخلي"، بعد أنّ أدّت مجموعة من سرية المقر العام مراسم التشريفات للوزير.

ثم انتقل الجميع الى قاعة الشرف، حيث اجتمع الوزير مولوي، بحضور اللواء عثمان، بقادة الوحدات، وجرى التباحث بشؤون المؤسّسة وأحوالها في ظل الأوضاع الراهنة، وهنّأهم بالعيد، مشيداً بدور مؤسّسة قوى الأمن الداخلي على الصعيد الوطني، ومثمّناً إنجازاتها الكبيرة في الحفاظ على أمن المجتمع والمواطنين، وبثّ روح الطمأنينة لدى المواطنين، على الرغم من كلّ الصعاب والعقبات التي تواجه عناصرها الأبطال.
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