Advertisement

لبنان

عبد المسيح بعد لقائه عوده: سمعنا نصائحه لمواجهة التحديات المقبلة

Lebanon 24
09-06-2022 | 08:07
A-
A+
Doc-P-960610-637903841415581297.png
Doc-P-960610-637903841415581297.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده النائب أديب عبد المسيح الذي قال بعد الزيارة: "كنائب لبناني وكنائب أرثوذكسي كان لا بد لي أن أقوم بزيارة سيدنا المطران الياس لأخذ بركته أولا ولسماع نصائحه في الأمور الوطنية والأمور التي ستواجهنا في الأشهر المقبلة والتي ستكون تحديا كبيرا جدا بالنسبة لنا كنواب خاصة النواب المستقلين والأحرار والسياديين.استفدت كثيرا من هذا اللقاء، كما أفادني سيادته بالكثير من النصائح والمعلومات التي من واجبي متابعتها وملاحقتها وأن أكون السباق فيها. سيكون لنا لقاءات أخرى مع سيادته وسنعود إلى هذا الصرح الذي هو بالنسبة لي المدرسة الأولى في بلدي والملجأ الذي سألتجئ إليه لأخذ النصائح في الأيام المقبلة".
Advertisement
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-06-09
11:10 | 2022-06-09
11:02 | 2022-06-09
10:51 | 2022-06-09
10:20 | 2022-06-09
10:16 | 2022-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website