عبد المسيح بعد لقائه عوده: سمعنا نصائحه لمواجهة التحديات المقبلة

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده النائب أديب عبد المسيح الذي قال بعد الزيارة: "كنائب لبناني وكنائب أرثوذكسي كان لا بد لي أن أقوم بزيارة سيدنا المطران الياس لأخذ بركته أولا ولسماع نصائحه في الأمور الوطنية والأمور التي ستواجهنا في الأشهر المقبلة والتي ستكون تحديا كبيرا جدا بالنسبة لنا كنواب خاصة النواب المستقلين والأحرار والسياديين.استفدت كثيرا من هذا اللقاء، كما أفادني سيادته بالكثير من النصائح والمعلومات التي من واجبي متابعتها وملاحقتها وأن أكون السباق فيها. سيكون لنا لقاءات أخرى مع سيادته وسنعود إلى هذا الصرح الذي هو بالنسبة لي المدرسة الأولى في بلدي والملجأ الذي سألتجئ إليه لأخذ النصائح في الأيام المقبلة".

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