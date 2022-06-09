الداخلية: تمديد العمل بتراخيص العازل لأشعة الشمس

عممت وزارة الداخلية والبلديات على المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قرارا بتمديد العمل بتراخيص العازل لأشعة الشمس بصورة استثنائية.



وجاء في التعميم: "الحاقا للتعميم الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات رقم 46/ص.م تاريخ 16/6/2021، تمدد تراخيص العازل لاشعة الشمس كافةوالتي تنتهي مدة صلاحيتها بتاريخ 30/9/2020، 30/6/2021 و30/6/2022 حتى 31/12/2022".

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