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لبنان

الداخلية: تمديد العمل بتراخيص العازل لأشعة الشمس

Lebanon 24
09-06-2022 | 08:43
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عممت وزارة الداخلية والبلديات على المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قرارا بتمديد العمل بتراخيص العازل لأشعة الشمس بصورة استثنائية.
 
وجاء في التعميم: "الحاقا للتعميم الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات رقم 46/ص.م تاريخ 16/6/2021، تمدد  تراخيص العازل لاشعة الشمس  كافةوالتي تنتهي مدة صلاحيتها بتاريخ 30/9/2020، 30/6/2021 و30/6/2022 حتى 31/12/2022".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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