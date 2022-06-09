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لبنان

الجيش يوقف "الحكيم" في بعلبك... ما علاقته بـ"أبو سلة"؟

Lebanon 24
09-06-2022 | 08:51
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 8/ 6/ 2022، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة بعلبك السوري (ع.ن) الملقب (الحكيم)، لإقدامه على الإتجار بالمخدرات لمصلحة المطلوب (ع.ز) الملقب (أبو سلة)، وقد شارك المطلوب في إطلاق النار على عسكريين بتاريخ 3/ 6/ 2022 ما أدّى إلى إستشهاد أحدهم وإصابة آخرين.
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بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
 
 
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