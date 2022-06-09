أثناء عمله في مكتبه.. رئيس بلدية يُصاب بوعكة صحية وينقل للمستشفى

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ألمت وعكة صحية برئيس بلدية صيدا محمد السعودي اثناء مزاولته عمله ومسؤولياته في البلدية كالمعتاد، مما إستدعى نقله إلى مركز لبيب الطبي في صيدا لإجراء الفحوص الازمة. وعليه تم إلغاء المواعيد المقررة اليوم، ومنها جلسة للمجلس البلدي في المدينة.وبعد إطمئنان الفريق الطبي الى صحة الرئيس السعودي وإستقرار حالته، غادر المركز إلى منزله للراحة.