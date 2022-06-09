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لبنان

أثناء عمله في مكتبه.. رئيس بلدية يُصاب بوعكة صحية وينقل للمستشفى

Lebanon 24
09-06-2022 | 09:09
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 ألمت وعكة صحية برئيس بلدية صيدا محمد السعودي اثناء مزاولته عمله ومسؤولياته في البلدية كالمعتاد، مما إستدعى نقله إلى مركز لبيب الطبي في صيدا لإجراء الفحوص الازمة. وعليه تم إلغاء المواعيد المقررة اليوم، ومنها جلسة للمجلس البلدي في المدينة.
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وبعد إطمئنان الفريق الطبي الى صحة الرئيس السعودي وإستقرار حالته، غادر المركز إلى منزله للراحة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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