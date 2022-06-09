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لبنان

سرقا مصاغاً من الذهب من داخل محل مجوهرات في عائشة بكار... هل وقعتم ضحيّة أعمالهما؟

Lebanon 24
09-06-2022 | 09:11
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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورتَي الموقوفَيْن:

 - ر. ع. (من مواليد عام 1989، لبنانية)
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- م. ع. (من مواليد عام 1986، لبناني)

اللّذَين أقدما، وبطريقة احتيالية، على سرقة مصاغ من الذّهب من داخل أحد المحلّات المعدّة لبيع المجوهرات في محلّة عائشة بكار - بيروت.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى مركز فصيلة المصيطبة الكائن في ثُكنة إميل الحلو- شارع مار الياس، أو الاتصال على الرقم 705069-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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