سرقا مصاغاً من الذهب من داخل محل مجوهرات في عائشة بكار... هل وقعتم ضحيّة أعمالهما؟

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صـدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة البلاغ التالي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورتَي الموقوفَيْن:- ر. ع. (من مواليد عام 1989، لبنانية)- م. ع. (من مواليد عام 1986، لبناني)اللّذَين أقدما، وبطريقة احتيالية، على سرقة مصاغ من الذّهب من داخل أحد المحلّات المعدّة لبيع المجوهرات في محلّة عائشة بكار - بيروت.لذلك، تطلب هذه المديرية العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرّفوا إليهما، الحضور إلى مركز فصيلة المصيطبة الكائن في ثُكنة إميل الحلو- شارع مار الياس، أو الاتصال على الرقم 705069-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.