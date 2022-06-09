في طرابلس... اصابتان في حادث سير (صور)

‎أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير بين سيارتين في منطقة ابي سمراء في طرابلس ، ما ادى الى سقوط اصابتين.



‎وعلى الفور حضرت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان حيث تم اسعاف احدى الاصابتين ميدانيا ونقل الاصابة الاخرى الى مستشفى "دار الشفاء".

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