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لبنان

في طرابلس... اصابتان في حادث سير (صور)

Lebanon 24
09-06-2022 | 09:12
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‎أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث سير  بين سيارتين في منطقة ابي سمراء في طرابلس ، ما ادى الى سقوط اصابتين.

‎وعلى الفور حضرت  فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والاغاثة الى المكان حيث تم اسعاف احدى الاصابتين ميدانيا ونقل الاصابة الاخرى الى مستشفى "دار الشفاء". 
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