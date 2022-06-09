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لبنان
غريب في جلسة لاتحاد اذاعات الدول العربية: اذاعة لبنان اعطت مساحة كبيرة للبرامج البيئية
Lebanon 24
09-06-2022
|
09:35
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شارك مدير "اذاعة لبنان" محمد غريب، في الجلسة التي عقدتها اللجنة الدائمة للاذاعة في اتحاد اذاعات الدول العربية التي أقيمت عبر تقنية الزوم، وهي كانت مخصصة لابراز تجارب الاذاعات العربية في مجال البيئة والتوعية البيئية.
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وقدم غريب تجربة "اذاعة لبنان" في هذا المجال، فقال: "تُولي إذاعة لبنان موضوعَ البيئة اهتماماً واسعاً لاسيّما وأن لبنان عُرف بمساحاته الخضراء الجميلة التي جعلت منه بلداً مميزاً بمناظره ومناخه وفصوله الأربعة".
اضاف: "تغطي "إذاعة لبنان" كل النشاطات البيئية والزراعية والندوات وورش العمل الخاصة بالبيئة في برامجها المباشرة وغير المباشرة، ولذلك خصصت الاذاعة برنامجين أحدهما يومي والآخر أسبوعي تقدم من خلالهما نصائح ومعلومات ومواكبة كاملة للبيئة في لبنان والعالم، حيث يساعد ذلك على تشكيل وعي بيئي عند المستمع للمساعدة في الحفاظ على البيئة وطبيعتها الخضراء خصوصا وان لبنان يحتاج الى مثل هذه التوعية البيئية في ظل الازمات التي يعيشها".
وتابع: "ما تقدمه "اذاعة لبنان" من فقرات عن البيئة بخاصة في البرامج الصباحية المباشرة التي تستقبل خلالها المتخصصون في البيئة بالتأكيد تساعد على زيادة هذا الوعي. وهناك ايضا كما ذكرنا اعلاه برنامج "حكيني طبيعة" الذي تقدمه نتالي زيدان وهو يومي يتميّز برشاقته وبطلة سريعة على المستمع لا تتجاوز مدته الثلاث دقائق يجول على كل القضايا البيئية في لبنان والعالم، يسلط الضوء على المشاكل التي تعاني منها البيئة وعلى مدى الخطر الذي يتهدد العالم والإنسان وكذلك الحيوان والنبات جرّاء تدهور الحالة البيئية ويدق ناقوس الخطر ويقدم المعلومة الصحيحة حول ذلك الى جانب الحلول المطلوبة في حال كان هناك حديث عن اي مشكلة بيئية. اما البرنامج الأسبوعي وهو تحت عنوان "أخضر حلو" ومدته نحو نصف ساعة يُعدّه ويقدمه المهندس الزراعي مارك بيروتي ويتطرق الى مشاكل البيئة والطبيعة والزراعة في لبنان ويغطي نشاطات المزارع ويرافقه بالإرشادات والنصائح ويعمل على التوعية من المخاطر البيئة تفادياً من الوقوع بالأسوأ من تقلص المساحات الخضراء الى خطر الحرائق إلى تضاؤل المنتوجات وخيرات الطبيعة وهو ايضا يشجع على الزراعة العضوية إنقاذاً لحياة وصحة الإنسان".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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