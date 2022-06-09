Advertisement

لبنان

انتخاب الحاج حسن رئيسا للمكتب التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

Lebanon 24
09-06-2022 | 09:50
A-
A+
Doc-P-960632-637903891757171330.png
Doc-P-960632-637903891757171330.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شارك وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن في اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي عقد افتراضيا، والمخصص لانتخاب رئيس المكتب التنفيذي. وقد أبدى الحاج حسن رغبة لبنان في الترشح لهذا المنصب في إطار تفعيل العمل العربي المشترك"، وتم انتخابه بالإجماع رئيسا للفترة  2022-2025.
Advertisement

والقى الحاج حسن كلمة بالمناسبة شكر فيها الدول العربية المنضوية تحت لواء المنظمة على ثقتهم بلبنان، وخص بالتحية فلسطين "باعتبارها وعلى الدوام القضية المركزية"، ونقل تحيات الحكومة اللبنانية بشخص رئيسها، كما شكر المدير  العام للمنظمة الدكتور إبراهيم الدخيري وفريق عمله.

وحدد الحاج حسن في كلمته اتجاهات المرحلة المقبلة للمنظمة و"التي يجب أن تتمحورحول تنمية وتطوير القطاع الزراعي وإيجاد الوسائل الملائمة لضمان الامن الغذائي واستغلال الموارد بشكل افضل والعمل على تطبيق قرارات الجمعية العمومية الاخيرة التي انعقدت في نواكشوط".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-06-09
11:10 | 2022-06-09
11:02 | 2022-06-09
10:51 | 2022-06-09
10:20 | 2022-06-09
10:16 | 2022-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website