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لبنان
انتخاب الحاج حسن رئيسا للمكتب التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
Lebanon 24
09-06-2022
|
09:50
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شارك وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن في اجتماع المكتب التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الذي عقد افتراضيا، والمخصص لانتخاب رئيس المكتب التنفيذي. وقد أبدى الحاج حسن رغبة لبنان في الترشح لهذا المنصب في إطار تفعيل العمل العربي المشترك"، وتم انتخابه بالإجماع رئيسا للفترة 2022-2025.
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والقى الحاج حسن كلمة بالمناسبة شكر فيها الدول العربية المنضوية تحت لواء المنظمة على ثقتهم بلبنان، وخص بالتحية فلسطين "باعتبارها وعلى الدوام القضية المركزية"، ونقل تحيات الحكومة اللبنانية بشخص رئيسها، كما شكر المدير العام للمنظمة الدكتور إبراهيم الدخيري وفريق عمله.
وحدد الحاج حسن في كلمته اتجاهات المرحلة المقبلة للمنظمة و"التي يجب أن تتمحورحول تنمية وتطوير القطاع الزراعي وإيجاد الوسائل الملائمة لضمان الامن الغذائي واستغلال الموارد بشكل افضل والعمل على تطبيق قرارات الجمعية العمومية الاخيرة التي انعقدت في نواكشوط".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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