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لبنان

بعد القاء القبض على احد اتباع "أبوسلة"... بيان لبلدية "معربون"

Lebanon 24
09-06-2022 | 09:40
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بعد القاء قوة من الجيش القبض على المدعو" أ.ب" (سوري الجنسية وتابع للمدعو "ع.م.ز. المعروف بأبو سلة) في بلدة معربون بسبب تورطه باطلاق النار على الجيش في محله الشراونه في بعلبك، أصدر المجلس البلدي في بلدة معربون البيان ىالتالي:
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نشدد على رفضنا دخول اي سوري او اي شخص مخل بالامن ومطلوب للقضاء اللبناني وتحت اي ذريعه كانت ونقف خلف قياده الجيش  الحكيمه ونشد على اياديها التي تقف دائما بجانب اهالي البلده وهي الساهره دوما على راحه وامن البلده عامه ونتبرأ  من اي شخص مخل بالامن ويقوم بمساعدة المطلوبين للعداله ولجيشنا الباسل كل الاحترام والتقدير والمحبه.
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