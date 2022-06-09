بالشمع الاحمر... اقفال محل لبيع الألبان والأجبان





أقفل مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة بعد مخاطبة النائب العام الاستئنافي في الجنوب، محل ألبان وأجبان في الحوش - قضاء صور بالشمع الأحمر بمؤازرة قوة من الامن العام، لمخالفته التعرفة وتحقيقه ارباحاً غير مشروعة.

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