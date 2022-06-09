أبي المنى استقبل أمين السر في التقدمي وزوارا

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة - بيروت اليوم، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، وتم البحث في عدد من المسائل العامة والقضايا المطروحة، في حضور أمين سر المجلس المذهبي الأستاذ نزار البراضعي.كما استقبل شيخ العقل رئيس معهد الاتصال بالديانات الإبراهيمية الأستاذ في جامعة تورنتو البروفيسور كورت ريتشاردسون برفقة القسيس الدكتور عيسى دياب من جامعة القديس يوسف، وتم البحث في المواضيع المتصلة بالحوار بين الأديان والاطلاع على وجهة نظر سماحته حيال السبل الآيلة الى تفعيل القيم الإنسانية من نواحٍ مختلفة.والتقى رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين وقاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم، وبحث معهما في قضايا متعلقة بعمل المحاكم المذهبية.كذلك استقبل شيخ العقل رئيس كرسي اليونسكو لدراسة الأديان في معهد الدراسات الإسلامية -المسيحية في جامعة القديس يوسف الدكتور أنطوان مسرة الذي قدم اليه كتابا بعنوان، "الإدارة الديموقراطية للتعددية الدينية والثقافية - لبنان من منظور عربي ومقارن"، بالتعاون مع الجامعة وكرسي اليونسكو.ومن زوار الشيخ ابي المنى: السيدة مي القاضي أبو صالح التي قدمت اليه مشروع كتاب حول المقامات والمزارات الدينية من تأليف زوجها الكاتب الراحل عباس أبو صالح، وطلب التعاون على مراجعته واصداره برعاية مشيخة العقل، في حضور الدكتور مسرة.واستقبل ايضا السيدة ندى كمال سرحال، فالاستاذ نسيب سامي مكارم.تعازوقدم شيخ العقل على رأس وفد التعازي في دار الطائفة بالمرحوم أبو شادي رامز أبو عياش والد الفنان رامي عياش، في حضور عدد من الفاعليات والشخصيات وذوي الراحل.