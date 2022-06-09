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لبنان

نقابة عمال المخابز في بيروت: على المعنيين اتخاذ قرارات سريعة لتأمين القمح

Lebanon 24
09-06-2022 | 10:20
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 أكدت "نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان" في بيان، انه "من اولوياتنا الدفاع عن رغيف الخبز وحمايته من المحتكرين والمستغلين ومن تجار الازمات الفاسدين ومكافحة تجار سوق السوداء لمادة الطحين، ولن نكون شهود زور لان الرغيف هو المادة الاساسية والحيوية للمواطنين والقوت اليومي للعمال والفقراء، ولاننا أصحاب الخبرة والكفاية في صناعته والطرف الاساسي في انتاجه، من واجبنا الانساني والمهني اعتباره خط أحمر".
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وطالبت النقابة "برفع الدعم عن الطحين الاكسترا والسوبر اكسترا وتحويله الى الطحين المخصص لصناعة الخبز العربي وعن حصص الطحين المدعوم للافران، وانشاء الافران الشعبية في كل المناطق لتجنب الازمات والاصطفاف امام الافران بطوابير الذل"، محملة الدولة "مسؤولية عدم البحث عن اسواق بديلة لشراء مادة القمح"، داعية الى "عدم قذف المسؤوليات بين المعنيين للتهرب من تحمل ازمة شح الطحين من الافران والقمح من المطاحن واقفال العديد منها".
 
وقالت: "آن الاوان لجميع المعنيين تحمل مسؤولياتهم الوطنية لكي يبقى رغيف الخبز بمتناول الجميع ولكي لا نصل إلى ما وصلنا اليه والى ما لا تحمد عقباه في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشة الصعبة التي تمر بها البلاد".
 
ودعت النقابة "الوزارات والمعنيين ومصرف لبنان الى عقد اجتماع في أسرع وقت لاتخاذ القرارات المناسبة لتأمين القمح للمطاحن والطحين للافران وحماية الرغيف من الاتجار به وبيعه بالسعر الرسمي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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