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لبنان

الحاج حسن شكر للقيادة الفرنسية دعمها المستمر للبنان

Lebanon 24
09-06-2022 | 11:10
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التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن والوفد المرافق، خلال جولته الفرنسية، المستشارة الإقليمية رئيسة لجنة التعاون الدولي لمنطقة أوكسيتاني بن عمار كولي.
 
وتخلل اللقاء بحث في "واقع القطاع الزراعي في لبنان، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، بما قد يهدد الأمن الغذائي. كما تم عرض أطر التعاون عبر تقديم الدعم الفني والتقني وتبادل الخبرات، وخصوصا عبر استخدام الطاقة المتجددة في الأعمال المختلفة وتوضيب المنتجات الزراعية وتسويقها".
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وتحدثت كولي فرحبت بضيفها في مونبلييه، وعددت "مزايا الاقليم الواقع جنوب فرنسا، الذي يضم حوالى 6 ملايين نسمة ويتسم بالانتاج الزراعي في الدرجة الأولى".
 
وشكر الحاج حسن ل"القيادة الفرنسية دعمها المستمر للبنان"، داعيا إلى "العمل على تعزيز الصداقة وتطوير صيغ التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح التاريخية والشراكة بين البلدين الصديقين لبنان وفرنسا".
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