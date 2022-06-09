سفارة أوكرانيا: أوستاش زار الراعي والإعلان عن إقامة صلاة من أجل أوكرانيا في 23 حزيران في بكركي

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التقى سفير أوكرانيا إيهور أوستاش، في مقر البطريركية المارونية في بكركي، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.وأعلنت سفارة أوكرانيا في بيان، أن "سفير أوكرانيا تحدث خلال اللقاء عن العدوان الروسي على أوكرانيا وعن الوضع الديني فيها أثناء الحرب". وركز على "جهود روسيا لإثارة أزمة غذاء في العالم، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا"، مؤكدا أن "أوكرانيا ستدعم لبنان أثناء الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، وستوفر الحبوب عبر طرق بديلة عبر رومانيا".وأشار البيان إلى أن "السفير أوستاش قدم إلى الراعي 4 كتب لمؤلفين أوكرانيين عن تاريخ لبنان وثقافته مترجمة إلى اللغة العربية، وتحديدا كتاب لفاسيل هريهوروفيتش بارسكي: الرحلة إلى الديار المقدسة في الشرق من 1723 إلى 1747، كتابين لأغاتانغيل كريمسكي: قصص بيروتية وسعف النخيل وكتاب لإيهور أوستاش: الأوكران ولبنان.وقدم أوستاش أيضا إلى الراعي رمز الصداقة الأوكرانية - اللبنانية من إبداع الفنان اللبناني نبيل وهبي، الذي يجمع بين شعار أوكرانيا "الرمح المثلث" من جهة وشعار لبنان الأرزة اللبنانية من جهة أخرى. وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن اقامة القداس والصلاة من أجل أوكرانيا في 23 حزيران، السادسة مساء في بكركي".