Advertisement

لبنان

سفارة أوكرانيا: أوستاش زار الراعي والإعلان عن إقامة صلاة من أجل أوكرانيا في 23 حزيران في بكركي

Lebanon 24
09-06-2022 | 11:27
A-
A+
Doc-P-960667-637903964261636437.png
Doc-P-960667-637903964261636437.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقى سفير أوكرانيا إيهور أوستاش، في مقر البطريركية المارونية في بكركي، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
 
وأعلنت سفارة أوكرانيا في بيان، أن "سفير أوكرانيا تحدث خلال اللقاء عن العدوان الروسي على أوكرانيا وعن الوضع الديني فيها أثناء الحرب". وركز على "جهود روسيا لإثارة أزمة غذاء في العالم، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا"، مؤكدا أن "أوكرانيا ستدعم لبنان أثناء الأزمة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، وستوفر الحبوب عبر طرق بديلة عبر رومانيا".
Advertisement
 
وأشار البيان إلى أن "السفير أوستاش قدم إلى الراعي 4 كتب لمؤلفين أوكرانيين عن تاريخ لبنان وثقافته مترجمة إلى اللغة العربية، وتحديدا كتاب لفاسيل هريهوروفيتش بارسكي: الرحلة إلى الديار المقدسة في الشرق من 1723 إلى 1747، كتابين لأغاتانغيل كريمسكي: قصص بيروتية وسعف النخيل وكتاب لإيهور أوستاش: الأوكران ولبنان.
 
وقدم أوستاش أيضا إلى الراعي رمز الصداقة الأوكرانية - اللبنانية من إبداع الفنان اللبناني نبيل وهبي، الذي يجمع بين شعار أوكرانيا "الرمح المثلث" من جهة وشعار لبنان الأرزة اللبنانية من جهة أخرى. وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن اقامة القداس والصلاة من أجل أوكرانيا في 23 حزيران، السادسة مساء في بكركي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-06-09
17:34 | 2022-06-09
17:24 | 2022-06-09
17:19 | 2022-06-09
17:08 | 2022-06-09
16:44 | 2022-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website