Advertisement

لبنان

اللجنة الفاعلة للمتعاقدين في الأساسي: لإعطاء الأساتذة بدل أتعابهم المتعلق بالانتخابات

Lebanon 24
09-06-2022 | 11:52
A-
A+
Doc-P-960675-637903977521256363.jpg
Doc-P-960675-637903977521256363.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في بيان، انه بعد "مرور شهر على الانتخابات النيابية التي اجريت بسواعد موظفي  القطاع العام ومنهم الاساتذة الذين وعدوا بمبلغ 3 مليون و600 الف ليرة بدل مشاركتهم على ان يكون الدفع خلال اسبوع كحد اقصى، يؤسفنا اليوم ان وزارة التربية تتهرب من مسؤولياتها كونها الاب الراعي للاساتذة، وتجير حق الاساتذة بالحصول على بدل اتعابهم الى وزارة الداخلية، في حين ان وزارة الداخلية تجيد التسويف في دفع هذه الاتعاب. وبكثير من الأسف يتضح انه تم دفع بدل اتعاب عناصر قوى الامن الذين قاموا بحراسة مراكز الاقتراع في حينه".
Advertisement

واذ اكدت اللجنة "حق عناصر قوى الامن بقبض بدل اتعابهم"، سألت: "اليس من حق المعلم الذي قام بواجبه كرئيس قلم وكاتب ودفع مواصلات يومين وحضر الى مراكز الاقتراع وقام بواجبه خلال 24 ساعة عمل، ان يتلقى بدل اتعابه عوضا عن تركه يتحمل حتى خسارة بدل التنقل ليومين من مكان سكنه الى مركز الاقتراع السبت والاحد 14 و15 ايار".
 
وحملت "مسؤولية هذا الاستهتار والضحك على الاساتذة لتمرير الانتخابات، الى وزارة التربية اولا، ووزارة الداخلية ثانيا"، واكدت "عدم سكوتها عن هضم حق الاساتذة بالحصول على بدل اتعابهم باسرع وقت ممكن، وليتحمل كل من المعنيين مسؤولياتهم. فهذه الانتخابات انتهت بتسخير موظفي القطاع العام لخدمة السلطة التي لا توفر فرصة لسرقة تعب الشعب".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-06-09
17:34 | 2022-06-09
17:24 | 2022-06-09
17:19 | 2022-06-09
17:08 | 2022-06-09
16:44 | 2022-06-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website