جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1100405.

كما وسجل لبنان حالتي وفاة بكورونا ليرتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10442.